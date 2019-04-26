Самолет с туристами вернулся в Красноярск из-за проблем с двигателем

Самолет авиакомпании ​AzurAir вылетел из Красноярска в Таиланд и спустя час вернулся в воздушную гавань. Инцидент произошел ночью, 26 апреля. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе аэропорта, пишет РБК.

Самолет по плану вылетел в 2:37. Уже в 3:48 он вернулся в порт. Причина экстренной посадки — проблемы с двигателем. Экипаж принял решение завершить полет, но для этого нужно было выработать топливо. Поэтому воздушное судно около часа находилось в небе.

Борт приземлился благополучно. Туристов разместили в гостинице. В скором времени их обещают отправить в пункт назначения.

Напомним, это уже второй инцидент с самолетами авиакомпании AzurAir. На прошлой неделе борт с пассажирами из Красноярска совершил срочную посадку в китайском городе Чэнду. Ситуация была связана с технической неисправностью воздушного судна.