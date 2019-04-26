Директора школьного комбината питания в Красноярске отстранили от должности

Руководителя красноярского комбината школьного питания Алену Ахвердиеву принудительно отстранили от должности. Такое решение накануне принял суд. Кто займет место директора предприятия, пока неизвестно. Об этом корреспонденту Sibnovosti.ru сообщили в краевой полиции.

Напомним, на прошлой неделе Ахвердиеву арестовали по подозрению в мошенничестве. Муниципальное предприятие перевело поставщикам 1,9 млн рублей за продукты питания, но фактически услуги оказаны не были. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Школьный комбинат питания обеспечивает обедами большинство школ Красноярска. Жалобы на качество и работу предприятия были постоянно. Причем не только при новом руководителе, но и при предыдущих директорах. В разные годы им управляли Артем Бадюков и Виктор Бучель. Последнего также обвиняют в мошенничестве на 10 млн рублей.