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Мэрия: детскому карнавалу в Красноярске ничего не угрожает

Главная Общество
Красноярск
09:16 26 Апреля 2019
общество, красноярск, карнавал
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Ежегодный детский карнавал в Красноярске находится под угрозой срыва, говорят общественники. Организаторам не хватает средств на проведение праздника. Миллион рублей, выделенный администрацией города, пойдет на обеспечение безопасности мероприятия. На сам праздник денег в краевом и городском бюджетах не предусмотрено. 

Несколько дней назад общественники также жаловались, что карнавал хотят перенести на левобережную набережную, хотя с самого основания праздник проводился на пр. Мира. Однако накануне заместитель руководителя департамента социального развития Красноярска Денис Антонов заявил — маршрут карнавала будет прежним. 

«Администрация города заинтересована в том, чтобы традиция сохранилась. Для многих горожан День защиты детей ассоциируется именно с детским карнавалом. Поэтому мэрия поддерживает его проведение в этом году уже по традиционному маршруту: проспект Мира, улица Перенсона, Театральная площадь. Главное – обеспечение безопасности участников карнавала», —  цитируют спикера «Городские новости». 

Также стало известно, что чиновники готовят свой праздник в честь Дня защиты детей. Он предусматривает работу различных тематических площадок: квизов, квестов, виртуальных путешествий. 

«В этом году администрация города впервые проводит первого июня большой детский праздник на левобережной набережной. И при этом никто не против, если параллельно на проспекте Мира состоится детский карнавал. Основная причина, по которой карнавал может не состояться, — отсутствие денег на его проведение. У городской и краевой власти нет обязательств по финансированию этого мероприятия, такой строки в бюджетах нет», — прокомментировали представители общественной организации «Город детства». 

Напомним, детский карнавал проходит в Красноярске с 2006 года. В последние годы организаторы жаловались на проблемы с властями. Так, в 2017-м мэрия не разрешила проводить шествие 1 июня и перенесла его на середину летнего месяца. 

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