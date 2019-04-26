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Синоптики прогнозируют прохладные и пасмурные выходные в Красноярске

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Красноярск
09:44 26 Апреля 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Пасхальные выходные в Красноярске будут прохладными и пасмурными. По прогнозам Среднесибирского УГМС, в пятницу, 26 апреля, в краевом центре ожидается переменная облачность, днем небольшой дождь. В течение дня будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3-8 м/с, днем возможны порывы до 24 м/с. Воздух прогреется до +12…+14°С. 

В ночь на субботу, 27 апреля, в Красноярске похолодает до 0°С. Днем термометры покажут +9°С. В городе будет пасмурно, ожидается дождь, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В воскресенье в город вернутся ночные заморозки. 28 апреля температура опустится до -3°С, в светлое время суток воздух прогреется до +8°С. Осадки сохранятся. 

По предварительному прогнозу Гидрометцентра, на следующей неделе в Красноярск придет 20-градусная жара.

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