Красноярцам показали проект благоустройства бульвара Менжинского

Мэр Красноярска Сергей Еремин на своей странице в Instagram опубликовал эскиз будущего бульвара на ул. Менжинского в Железнодорожном районе. В перечень объектов благоустройства на этот год сквер включили сами горожане – его отремонтируют в рамках программы инициативного бюджетирования.

Подрядчик уже определен, сообщил мэр в соцсети. Строители заменят старые бетонные плиты на современное покрытие, отремонтируют лестницы, установят новую уличную мебель, беседки, обустроят детские и спортивные площадки. Также, судя по эскизу, в сквере появятся новые клумбы и газоны.

Бульвар на улице Менжинского в 2004 году открыл экс-глава города Петр Пимашков. За 15 лет капитальных работ там не проводили.

Отметим, что в этом году в Красноярске благоустроят девять мест отдыха: на ул. Рейдовая, 43, Суворова, 128, Семафорная, 239, Вербная, 4, Лесная, 217, Менжинского, 11, Молокова, 27, Каратанова, 4. На Театральной площади создадут «сказочную деревню», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Фото: Instagram