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Красноярцев предупредили о сильном ветре

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Красноярск
16:02 25 Апреля 2019
общество, красноярск, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Синоптики Среднесибирского УГМС предупреждают красноярцев и жителей края о сильном ветре. На севере региона ожидается метель. 

«26 апреля в Туруханском районе и в Эвенкийском МР ночью местами ожидаются сильные осадки, днем порывы северо-западного ветра 15-18 м/с, метель. В центральных районах Красноярского края будет ветрено. Порывы достигнут 15-18 м/с, днем местами до 24 м/с», — говорится в сообщении синоптиков. 

Завтра в Красноярске будет пасмурно. Утром и днем пройдет небольшой дождь. Температура воздуха поднимется до +12..+14°С. 

Напомним, на прошлой неделе шквалистый ветер сносил крыши, столбы и остановки в Красноярске. Не обошлось и без людских жертв. Во время урагана на предприятии по ул. Семафорная сорвало крышу. Под обломками конструкции оказались два человека, они погибли на месте. Еще один пострадавший попал в больницу. 

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