Красноярец занял у бизнесменов 10 млн рублей и пропал

Полицейские разыскивают людей, которые могли финансово пострадать от красноярского мошенника. Мужчина занимал у местных предпринимателей деньги на открытие своего бизнеса. Но крупные суммы подозреваемый не пустил в дело, а потратил на свои нужды. При этом с заемщиками красноярец общаться отказывался, он не отвечал на звонки и не выходил с ними на связь. Общая сумма ущерба составила 10 млн рублей.

Пострадавшие обратились в полицию. Правоохранители нашли мужчину и завели на него уголовное дело. От рук предполагаемого мошенника пострадали минимум пять человек, но обманутых может быть больше, уверены полицейские.

«Мужчине 1972 г.р. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Всех, кто пострадал от действий мужчины, сотрудники полиции просят обратиться в УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю по телефону 8-923-333-57-95», — пояснили в ведомстве.

Подозреваемому грозит до десяти лет тюрьмы.