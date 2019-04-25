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Красноярец занял у бизнесменов 10 млн рублей и пропал

Главная Общество
Красноярск
15:14 25 Апреля 2019
общество, красноярск, мошенник
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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Полицейские разыскивают людей, которые могли финансово пострадать от красноярского мошенника. Мужчина занимал у местных предпринимателей деньги на открытие своего бизнеса. Но крупные суммы подозреваемый не пустил в дело, а потратил на свои нужды. При этом с заемщиками красноярец общаться отказывался, он не отвечал на звонки и не выходил с ними на связь. Общая сумма ущерба составила 10 млн рублей. 

Пострадавшие обратились в полицию. Правоохранители нашли мужчину и завели на него уголовное дело. От рук предполагаемого мошенника пострадали минимум пять человек, но обманутых может быть больше, уверены полицейские. 

«Мужчине 1972 г.р. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Всех, кто пострадал от действий мужчины, сотрудники полиции просят обратиться в УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю по телефону 8-923-333-57-95», — пояснили в ведомстве. 

Подозреваемому грозит до десяти лет тюрьмы. 

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