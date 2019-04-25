Опубликован график работы красноярских поликлиник на майских праздниках

Минздрав Красноярского края опубликовал график работы поликлиник на предстоящих майских праздниках.

Медицинские учреждения будут принимать пациентов 3, 4 10 и 11 мая с 8:00 до 14:00. Попасть можно не ко всем врачам, а только к участковому терапевту, хирургу, педиатру, акушеру-гинекологу и стоматологу. В праздники продолжат работу процедурные и перевязочные кабинеты.

Врачи также будут навещать больных пациентов на дому и выписывать льготные лекарства.