25 апреля
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Родительский день в Красноярске увеличат количество автобусов

Главная Общество
Красноярск
13:47 25 Апреля 2019
общество, красноярск, автобусы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В Родительский день 7 мая в Красноярске на 10% увеличат количество автобусов в направлении городских кладбищ. Кроме того, дополнительно вводится маршрут №56к, который поедет от «ДК Кировский» до кладбища Шинников.

Автобусы направят через остановки «Мебельный магазин», «Рынок «Мави», «Детский кинотеатр «Мечта»», «Столовая», «Кинотеатр «Звездный». 

В пресс-службе департамента транспорта сообщили, что в Родительский день с 8:00 до 20:00 автобусы будут курсировать по территориям погостов «Бадалык» и «Шинное».

«По территории «новой» части «Бадалыка» будут ездить четыре больших автобуса с интервалом движения 9-10 мин. Проезд — 13 рублей. По территории «старой» части кладбища будут курсировать три автобуса среднего класса. Стоимость проезда – 10 рублей», - отметили в пресс-службе мэрии.

На погосте в поселке Шинников от центрального входа запустят четыре автобуса средней вместимости. Стоимость проезда также составит 10 рублей. Схемы движения маршруток по территориям кладбищ будут размещены в салонах автобусов и в местах отправления, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Опубликован график работы красноярских поликлиник на майских праздниках

Опубликован график работы красноярских поликлиник на майских праздниках

25 Апреля 2019 г.
Без медицинской помощи жители региона не останутся
Новости Красноярска: Красноярскэнергосбыт открыл новый Единый расчетно-информационный центр

Красноярскэнергосбыт открыл новый Единый расчетно-информационный центр

25 Апреля 2019 г.
Высокотехнологичный центр начал обслуживать корпоративных клиентов и жителей города Шарыпово
Новости Красноярска: В Красноярском крае подорожали все продукты пасхального стола

В Красноярском крае подорожали все продукты пасхального стола

25 Апреля 2019 г.
Цены поднялись на 6,5%
Новости Красноярска: Студенты МГУ доказали миру инвестиционную привлекательность «Норникеля»

Студенты МГУ доказали миру инвестиционную привлекательность «Норникеля»

25 Апреля 2019 г.
Российская команда впервые выиграла престижный конкурс CFA Institute Research Challenge
Новости Красноярска: В Пасхальную ночь для жителей Красноярска запустят бесплатные автобусы

В Пасхальную ночь для жителей Красноярска запустят бесплатные автобусы

25 Апреля 2019 г.
В три часа ночи верующие смогут уехать во все районы города
Новости Красноярска: Власти одобрили строительство собора на Стрелке в Красноярске

Власти одобрили строительство собора на Стрелке в Красноярске

25 Апреля 2019 г.
Епархии разрешено внести изменения в проект
Новости компаний
25/04
Трое студентов СибГУ им. М.Ф. Решетнева стали обладателями грантов «УМНИКа»
24/04
Более 500 сибирских предпринимателей в 1 квартале 2019 года стали владельцами кредитных бизнес-карт от Сбербанка
24/04
Дальневосточный банк провел бизнес-завтрак для предприятий малого и среднего бизнеса Красноярского края
23/04
Райффайзенбанк запускает программу расширенного рефинансирования под залог недвижимости
19/04
Сети «Красноярскэнерго» выдержали напор стихии
19/04
Высокая оценка результатов работы «Роснефти» Руководством страны
19/04
В Сбербанке можно обменять мелкие монеты на памятные 25-рублевые
18/04
«Красноярскэнерго» направит на ремонтную программу более 620 млн рублей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Китае экстренно сел самолет с туристами из Красноярска

В Китае экстренно сел самолет с туристами из Красноярска

22 Апреля 2019 г.
Они направлялись на о. Пхукет
Новости Красноярска: Красноярцам рассказали о стоимости жилья на российских курортах

Красноярцам рассказали о стоимости жилья на российских курортах

23 Апреля 2019 г.
Самая дорогая аренда в Геленджике
Новости Красноярска: Студентов красноярских вузов завербовали в террористическую ячейку

Студентов красноярских вузов завербовали в террористическую ячейку

23 Апреля 2019 г.
Тех, кто соглашался встать на сторону боевиков, вербовщики отправляли в Афганистан
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356