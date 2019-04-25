В Родительский день в Красноярске увеличат количество автобусов

В Родительский день 7 мая в Красноярске на 10% увеличат количество автобусов в направлении городских кладбищ. Кроме того, дополнительно вводится маршрут №56к, который поедет от «ДК Кировский» до кладбища Шинников.

Автобусы направят через остановки «Мебельный магазин», «Рынок «Мави», «Детский кинотеатр «Мечта»», «Столовая», «Кинотеатр «Звездный».

В пресс-службе департамента транспорта сообщили, что в Родительский день с 8:00 до 20:00 автобусы будут курсировать по территориям погостов «Бадалык» и «Шинное».

«По территории «новой» части «Бадалыка» будут ездить четыре больших автобуса с интервалом движения 9-10 мин. Проезд — 13 рублей. По территории «старой» части кладбища будут курсировать три автобуса среднего класса. Стоимость проезда – 10 рублей», - отметили в пресс-службе мэрии.

На погосте в поселке Шинников от центрального входа запустят четыре автобуса средней вместимости. Стоимость проезда также составит 10 рублей. Схемы движения маршруток по территориям кладбищ будут размещены в салонах автобусов и в местах отправления, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.