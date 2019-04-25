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Красноярскэнергосбыт открыл новый Единый расчетно-информационный центр

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Красноярск
13:33 25 Апреля 2019
предприятие, открытие, электроэнергия, электричество, город
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В городе Шарыпово Красноярского края открылся единый информационно-платежный офис ПАО «Красноярскэнергосбыт». Высокотехнологичный центр начал обслуживать корпоративных клиентов и жителей города Шарыпово, а также прилегающих территорий, по принципу «единого окна», предлагая широкий спектр удобных способов оплаты жилищно-коммунальных и других услуг без комиссии. Он рассчитан на обслуживание не только клиентов энергосбытовой компании, но и других организаций ЖКХ, присоединившихся к проекту по созданию ЕРИЦ.

«В рамках подобных центров к платежным документам ПАО «Красноярскэнергосбыт» присоединяются ресурсоснабжающие и жилищные организации. Таким образом для потребителя формируется единый платежный документ за жилищно-коммунальные услуги», - сказал на открытии министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Евгений Афанасьев. – Для жителей решается проблема неудобств с массой платежек за услуги ЖКХ. В ЕРИЦ оплатить квитанции, получить консультации специалистов по всем составляющим платежного документа можно в режиме единого окна. Со стороны Красноярскэнергосбыта имеются все механизмы сбора средств, контроля за их распределением, работы с должниками. Кроме того, энергосбытовая компания обладает богатым арсеналом интернет- и интерактивных сервисов, которые делают взаимодействие клиентов с организациями ЖКУ гораздо комфортнее».

Новый офис отвечает самым современным требованиям: в нем клиенты могут не только проконсультироваться со специалистом, но и воспользоваться инфоматом для получения справочной информации или входа в личный кабинет для оплаты услуг. В нем предусмотрена комфортная зона для ожидания, детский уголок, панель для зарядки мобильных телефонов и гаджетов, бесплатный доступ к сети Wi-Fi. Также в помещение полностью обеспечен доступ для маломобильной категории граждан.

Красноярскэнергосбыт открыл новый Единый расчетно-информационный центр

«Приоритетной задачей Группы РусГидро является обеспечение максимально комфортных условий для наших потребителей. Этого принципа мы неизменно придерживаемся в ходе реализации проектов по переоборудованию клиентских офисов, - рассказал генеральный директор АО «Энергосбытовая компания «РусГидро» Владимир Кимерин. -  Кроме того, при планировании наполнения центров обслуживания клиентов мы следуем поручениям Правительства Российской Федерации по обеспечению доступной среды для людей с ограниченными возможностями, а также по внедрению самых современных цифровых технологий в процессы обслуживания населения».

Новый расчетно-информационный офис в Шарыпово предназначен для обслуживания более 30 тысяч абонентов – физических лиц Шарыповского района и г. Шарыпово и около 1,9 тысяч корпоративных клиентов. К проекту ЕРИЦ в этом регионе присоединились уже 8 поставщиков ресурсов: холодной и горячей воды, тепловой энергии. В двух муниципальных образованиях отделение осуществляет сбор платы за социальный наем жилья. Кроме того, отделение обслуживает более 36 тыс. лицевых счетов по услуге обращения с ТКО (партнер – ООО «Эко-Транспорт), осуществляет печать, доставку квитанций, сбор взносов за капитальный ремонт по более чем 23 тыс. абонентов.

Решение каждой организации о вхождении в ЕРИЦ – это результат взвешенного анализа, при котором учитываются и экономическая составляющая, и удобства для жителей. Каждая организация может сама определять границы функционала, которые она готова передать в ЕРИЦ: от печати и доставки квитанций до полного спектра услуг, включающего расчет платежей, их сбор, а также работу с дебиторской задолженностью.

Красноярскэнергосбыт открыл новый Единый расчетно-информационный центр

С января 2017 года в целом по ПАО «Красноярскэнергосбыт» количество партнерских соглашений в рамках создания ЕРИЦ выросло до 61, проект охватил 57 муниципальных образований Красноярского края.

Фото: ПАО «Красноярскэнергосбыт»
По материалам ПАО «Красноярскэнергосбыт»

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