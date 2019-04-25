В Красноярском крае подорожали все продукты пасхального стола

Красноярские статистики подсчитали стоимость пасхального стола в 2019 году. Традиционный набор продуктов состоит из куличей, крашеных яиц и пасхи, приготовленной из творога. Этой весной православный праздник для красноярцев будет дороже. Цены на продовольственные товары увеличились на 6,5%, отмечают в Красноярскстате.

«Повышение наблюдалось на сахар – на 20,4%, масло сливочное – на 5,5%, муку пшеничную – на 5,2%, молоко – на 4,7%, творог – на 2,7%, яйца куриные – на 0,5%», — заявили аналитики.

Часто к Пасхе готовят мясо и рыбу. В марте 2019 года цена за килограмм говядины составляет 485 рублей, свинины — 393 рубля. Курицу можно купить в среднем за 162 рубля, а рыбу лососевых пород — за 753 рубля.

Традиционным напитком православного праздника считается кагор. Стоимость крепленого вина поднялась на 8,3%, составив почти 611 рублей за литр.