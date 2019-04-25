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Студенты МГУ доказали миру инвестиционную привлекательность «Норникеля»

Главная Общество
Красноярск
10:20 25 Апреля 2019
общество, конкурс
Автор: Sibnovosti.ru
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Студенты МГУ им. М.В. Ломоносова впервые выиграли престижный международный конкурс CFA Institute Research Challenge. Российская команда представила анализ инвестиционной привлекательности компании «Норникель» и стала победителем.

CFA (Chartered Financial Analyst) — одна из самых известных программ обучения в сфере инвестиционного анализа управления инвестициями. В России около 600 человек являются обладателями сертификата CFA.

Региональный финал конкурса, в котором победили российские студенты, проходил в Цюрихе. Свои проекты представляли 43 команды из 40 стран. Победители отправятся в Нью-Йорк, где уже сегодня встретятся с сильнейшими участниками из Азии и Северной Америки.

По правилам конкурса, каждая команда должна выполнить глубокий анализ крупной публичной компании и защитить свою позицию. Во время презентации с участниками общаются профессионалы международного рынка. Российские студенты в качестве субъекта анализа выбрали крупную промышленную компанию «Норникель».

«Впервые за 14 лет существования этого престижного конкурса победу празднует не только Ассоциация CFA Россия, но и российская система экономического образования, которая за несколько лет поднялась на новый уровень. Хочу поблагодарить «Норникель»за содействие в проведении олимпиады. Презентация компании помогла студентам во время конкурсной защиты. Ребята доказали всем, что «Норникель» — компания будущего, а ее акции безусловно стоят того, чтобы в них вложиться», — прокомментировалВладимир Туткевич, генеральный директор Ассоциации CFA.

Вице-президент «Норникеля» по работе с инвестиционным сообществом Владимир Жуков отметил, что популяризация инвестиционной истории компании среди будущих профессионалов фондового рынка станет дополнительным фактором роста его инвестиционной привлекательности в будущем.

«Мы рады, что ассоциация CFA выбрала «Норникель» в качестве предмета для студенческого конкурса аналитических отчетов. Наша компания представляет собой очень интересный кейс для инвестиционного анализа не только в силу своих размеров и бизнес модели, но и за счет уникальной корзины продукции, которая завязана на многие актуальные тренды мировой экономики. Нас особо порадовало, что победителями в этом очень конкурентном международном соревновании вышли студенты ведущего российского экономического вуза — МГУ», — сказал Владимир Жуков.

По материалам компании «Норникель» 

Фото: «Норникель» 

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