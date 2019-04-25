В Пасхальную ночь для жителей Красноярска запустят бесплатные автобусы

В Пасхальную ночь для красноярцев запустят бесплатные автобусы. Жителей города развезут по домам от храма Рождества Христова на ул. Щорса и от Свято-Успенского мужского монастыря на ул. Лесная.

В ночь с 27 на 28 апреля автобусы будут курсировать по пяти маршрутам – четыре от храма на Щорса и один в Удачном. Первый рейс состоится примерно в 3:00 после службы.

Автобусы на правом берегу направят по четырем маршрутам. Красноярцы смогут уехать от храма в направлении ул. Свердловская и 60 лет Октября, а также на Взлетку, в Северный и микрорайон Солнечный, а еще в Северо-Западный микрорайон.

Маршрут № 1: Храм Рождества Христова – ул. Мичурина – пр. им. газеты «Красноярский рабочий» – ул. Тамбовская – ул. Шевченко – ул. Амурская – ул. Суворова – ул. Мичурина – ул. Павлова – ул. 60 лет Октября, 169а.

Маршрут № 2: Храм Рождества Христова – ул. Щорса – ул. Мичурина – ул. Московская – пр. им. газеты «Красноярский рабочий» – ул. Матросова – ул. Свердловская – пер. Кривоколенный – ул. 60 лет Октября, д.169а.

Маршрут № 3: Храм Рождества Христова – ул. Щорса – ул. Мичурина – Октябрьский мост – ул. Авиаторов – ул. Партизана Железняка – ул. Аэровокзальная – ул. Взлетная – ул. 78 Добровольческой бригады – ул. 9 мая – пр. Комсомольский – ул. Краснодарская – пр. Металлургов – ул. Тельмана – ул. Воронова – ул. Гайдашовка – Енисейский тракт – мкрн. Солнечный.

Маршрут № 4: Храм Рождества Христова – ул. Щорса – ул. Мичурина – Октябрьский мост – ул. Партизана Железняка – ул. Белинского – ул. Ленина – ул. Железнодорожников – пр. Свободный – ул. Ладо Кецховели –ул. Копылова – ул. Высотная – ул. Тотмина – ул. Калинина, 84.

Автобус от Свято-Успенского мужского монастыря поедет через СФУ до мкрн. Ветлужанка, далее через ул. Копылова в центр города и потом на ул. Матросова и 60 лет Октября.

Маршрут № 5: Свято-Успенский мужской монастырь – ул. Лесная – пр. Свободный – ул. Лесопарковая – ул. Чернышева – ул. Гусарова – ул. Мирошниченко – ул. Е. Стасовой – ул. Высотная – ул. Красной Армии – ул. Копылова – ул. Профсоюзов – пр. Мира – ул. Вейнбаума – Коммунальный мост – ул. Матросова – ул. 60 лет Октября № 169а.