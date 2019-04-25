Власти одобрили строительство собора на Стрелке в Красноярске

Городские власти по итогам общественных слушаний разрешили Епархии внести изменения в проект строительства собора на Стрелке. В течение нескольких недель красноярцы обсуждали планы священнослужителей расширить границы строительного участка и уменьшить отступы от красной линии на градостроительно значимой территории. Большинство участников общественных слушаний высказались «за» внесение изменений в проект строительства Богородице-Рождественского собора. Поддержали корректировку 1276 человек, «против» высказались 162 участника, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Напомним, Богородице-Рождественский кафедральный собор у вантового моста должен визуально воссоздать здание, которое было построено в 19 веке по проекту архитектора Константина Тона. По тем временам это был самый большой храм в Сибири, высотой с 20-этажный дом. Собор взорвали в 1936 году. Решение о строительстве нового храма было принято в 2013 году, однако все затянулось из-за проблем с землей.

Также на общественные слушания был вынесен проект строительства храма на улице Баумана. Большинство жителей района не захотели, чтобы ради церкви вырубали сквер с зелеными насаждениями. Таким образом, по этому проекту Епархия получила отказ. В мэрии предложили рассмотреть другой участок поблизости – в районе парка «Троя».

Фото: krasplace.ru