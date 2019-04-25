25 апреля
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярск обойдется без звездных хедлайнеров в День города

Главная Общество
Красноярск
08:40 25 Апреля 2019
общество, красноярск, праздник
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Городские власти решили отказаться от звездных хедлайнеров в День города. На 391-летие краевого центра на уличных сценах выступят местные коллективы. Об этом на заседании комиссии городского Совета сообщила руководитель департамента социального развития администрации Красноярска Наталья Боброва. Чиновница отметила, что на юбилей города в прошлом году никого из столичных звезд не приглашали. И на этот раз организаторы ориентируются на «возможности своих коллективов», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru

«Мы это долго обсуждали и поняли, что научились хорошо и качественно готовить мероприятия… Основная идея празднования – мы продолжаем смотреть на Красноярск как на пространство, создающее условия для развития человека, для реализации его инициатив. Мы продемонстрируем возможности Красноярска для разных возрастных групп населения», – заявила Боброва.

Утвердить программу празднования Дня города планируют в начале мая. Уже решено, что отмечать день основания Красноярска будут с 1 по 12 июня. Главные праздничные мероприятия развернутся на левобережной набережной, Театральной площади и острове Татышев.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Опубликован график работы красноярских поликлиник на майских праздниках

Опубликован график работы красноярских поликлиник на майских праздниках

25 Апреля 2019 г.
Без медицинской помощи жители региона не останутся
Новости Красноярска: В Родительский день в Красноярске увеличат количество автобусов

В Родительский день в Красноярске увеличат количество автобусов

25 Апреля 2019 г.
Вводится дополнительный маршрут до Шинного кладбища
Новости Красноярска: Красноярскэнергосбыт открыл новый Единый расчетно-информационный центр

Красноярскэнергосбыт открыл новый Единый расчетно-информационный центр

25 Апреля 2019 г.
Высокотехнологичный центр начал обслуживать корпоративных клиентов и жителей города Шарыпово
Новости Красноярска: В Красноярском крае подорожали все продукты пасхального стола

В Красноярском крае подорожали все продукты пасхального стола

25 Апреля 2019 г.
Цены поднялись на 6,5%
Новости Красноярска: Студенты МГУ доказали миру инвестиционную привлекательность «Норникеля»

Студенты МГУ доказали миру инвестиционную привлекательность «Норникеля»

25 Апреля 2019 г.
Российская команда впервые выиграла престижный конкурс CFA Institute Research Challenge
Новости Красноярска: В Пасхальную ночь для жителей Красноярска запустят бесплатные автобусы

В Пасхальную ночь для жителей Красноярска запустят бесплатные автобусы

25 Апреля 2019 г.
В три часа ночи верующие смогут уехать во все районы города
Новости компаний
25/04
Трое студентов СибГУ им. М.Ф. Решетнева стали обладателями грантов «УМНИКа»
24/04
Более 500 сибирских предпринимателей в 1 квартале 2019 года стали владельцами кредитных бизнес-карт от Сбербанка
24/04
Дальневосточный банк провел бизнес-завтрак для предприятий малого и среднего бизнеса Красноярского края
23/04
Райффайзенбанк запускает программу расширенного рефинансирования под залог недвижимости
19/04
Сети «Красноярскэнерго» выдержали напор стихии
19/04
Высокая оценка результатов работы «Роснефти» Руководством страны
19/04
В Сбербанке можно обменять мелкие монеты на памятные 25-рублевые
18/04
«Красноярскэнерго» направит на ремонтную программу более 620 млн рублей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярские врачи спасли вахтовика с перерезанным на пилораме горлом

Красноярские врачи спасли вахтовика с перерезанным на пилораме горлом

24 Апреля 2019 г.
У мужчины были повреждены кости лицевого скелета, подбородок, трахея и грудная клетка
Новости Красноярска: Путин наградил выдающихся красноярцев

Путин наградил выдающихся красноярцев

24 Апреля 2019 г.
Специалистов отметили за большой вклад
Новости Красноярска: Федеральные журналисты нашли застройщика Николая Коваленко в Италии

Федеральные журналисты нашли застройщика Николая Коваленко в Италии

21 Апреля 2019 г.
Он пообщался с корреспондентами
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356