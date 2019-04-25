Красноярск обойдется без звездных хедлайнеров в День города

Городские власти решили отказаться от звездных хедлайнеров в День города. На 391-летие краевого центра на уличных сценах выступят местные коллективы. Об этом на заседании комиссии городского Совета сообщила руководитель департамента социального развития администрации Красноярска Наталья Боброва. Чиновница отметила, что на юбилей города в прошлом году никого из столичных звезд не приглашали. И на этот раз организаторы ориентируются на «возможности своих коллективов», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Мы это долго обсуждали и поняли, что научились хорошо и качественно готовить мероприятия… Основная идея празднования – мы продолжаем смотреть на Красноярск как на пространство, создающее условия для развития человека, для реализации его инициатив. Мы продемонстрируем возможности Красноярска для разных возрастных групп населения», – заявила Боброва.

Утвердить программу празднования Дня города планируют в начале мая. Уже решено, что отмечать день основания Красноярска будут с 1 по 12 июня. Главные праздничные мероприятия развернутся на левобережной набережной, Театральной площади и острове Татышев.