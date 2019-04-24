Талантливые музыканты и танцоры из Красноярска получили престижные награды

Музыканты и танцоры из Красноярска стали призерами XVIII Дельфийских игр России. Они завоевали серебряную и две бронзовые медали, а также получили два специальных диплома, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Ученик ДШИ №6 по классу баяна Виталий Cнисаренко занял второе место на Играх, а скрипачка Лейла Бабаева и студентка КХУ им. В.И. Сурикова Екатерина Волокитина взяли бронзу.

«Члены жюри отметили специальными дипломами ученицу ДМШ №10 по классу скрипки Анжелику Сластных и студентку Красноярского хореографического колледжа Юлию Ляхову», — рассказали в мэрии Красноярска.

Напомним, ранее 14-летняя школьница из краевого центра Дарья Манза стала лучшей скрипачкой в Сибири. Девушка прошла несколько этапов международного конкурса им. Чайковского.