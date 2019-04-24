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Талантливые музыканты и танцоры из Красноярска получили престижные награды

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Красноярск
16:00 24 Апреля 2019
общество, красноярск, конкурс
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Музыканты и танцоры из Красноярска стали призерами XVIII Дельфийских игр России. Они завоевали серебряную и две бронзовые медали, а также получили два специальных диплома, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. 

Ученик ДШИ №6 по классу баяна Виталий Cнисаренко занял второе место на Играх, а  скрипачка Лейла Бабаева и студентка КХУ им. В.И. Сурикова Екатерина Волокитина взяли бронзу. 

«Члены жюри отметили специальными дипломами ученицу ДМШ №10 по классу скрипки Анжелику Сластных и студентку Красноярского хореографического колледжа Юлию Ляхову», — рассказали в мэрии Красноярска. 

Напомним, ранее 14-летняя школьница из краевого центра Дарья Манза стала лучшей скрипачкой в Сибири. Девушка прошла несколько этапов международного конкурса им. Чайковского. 

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