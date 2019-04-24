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Профсоюзная организация Богучанской ГЭС стала призером всероссийского конкурса «Лучший коллективный договор»

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Красноярск
15:22 24 Апреля 2019
конкурс, энергетика, гэс, электроэнергия
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Первичная профсоюзная организация «Богучанская ГЭС» Красноярской краевой организации «Всероссийского электропрофсоюза» заняла третье место во всероссийском конкурсе в номинации «Лучший коллективный договор в генерирующих энергокомпаниях РФ». Действующая редакция коллективного договора была принята в 2018 году, и будет действовать до 2020 года. Конкурс ежегодно проводится для выявления и распространения наиболее эффективного опыта коллективно-договорного регулирования, в нем принимают участие первичные профсоюзные организации и Советы представителей профсоюзных организаций межрегиональных компаний, заключившие коллективные договоры.

Для участия в конкурсе в номинации «Лучший коллективный договор» были представлены материалы от одиннадцати территориальных организаций ВЭП, в том числе Республик Дагестан, Татарстан и Башкортостан, Красноярской, Межрегиональной организации в городе Москве и Московской области и т.д. В конкурсе принимали участие ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» и Дагестанский филиал Аппарат управления; Набережночелнинская ТЭЦ (АО «Татэнерго»); «Невинномысская ГРЭС» (ПАО «Энел Россия»); ПАО «Иркутскэнерго»;  Новочеркасская ГРЭС (ПАО «ОГК-2») и другие.

Первичная профсоюзная организация ПАО «Богучанская ГЭС» существует с 1976 года, ее членами являются более 50% сотрудников станции. Профсоюзная организация активно сотрудничает с работодателем и помогает в решении проблем как в социальной, так и в производственной сфере. Социальная политика Богучанской ГЭС регулярно получает высокие оценки: станция занимала I место в ежегодном краевом смотре–конкурсе «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства», признана лучшим предприятием города Кодинска, а также награждена дипломом министерства энергетики РФ. В 2018 году профсоюзная организация ПАО «Богучанская ГЭС» заняла III место в конкурсе на звание «Лучшая первичная профсоюзная организация Красноярской краевой организации «Всероссийский Электропрофсоюз».

По материалам ПАО «Богучанская ГЭС»

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