24 апреля
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Путин наградил выдающихся красноярцев

Главная Общество
Красноярск
14:51 24 Апреля 2019
общество, красноярск, награда
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Президент России Владимир Путин подписал указы о присуждении государственных наград жителям Красноярского края, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Соответствующие документы размещены на официальном портале правовой информации.

Так, звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» получила оператор машинного доения кооператива «Алексеевский» Лилия Беккер. 

Заслуженным работником транспорта РФ стал старший электромеханик филиала «РЖД» в Иланском районе Виталий Шармакин. 

Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено декану факультета КрасГМУ им. В. Ф. Войно-Ясенецкого Марине Галактионовой. 

За выдающийся вклад в развитие отечественного образования и многолетнюю научно-преподавательскую деятельность орденом Почета награждены генеральный директор и его заместитель ООО «РН-Ванкор» Владимир Чернов и Григорий Жадан. 

Гендиректора и главного механика Восточно-Сибирской нефтегазовой компании Павла Паршенцева и Александра Маркина, заместителя гендиректора ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» Юрия Нагорного и начальника цеха управления добычи нефти и газа в «РН-Ванкор» Азата Галимьянова президент наградил медалями ордена «За заслуги перед отечеством II степени». 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Талантливые музыканты и танцоры из Красноярска получили престижные награды

Талантливые музыканты и танцоры из Красноярска получили престижные награды

24 Апреля 2019 г.
Они стали победителями Дельфийских игр
Новости Красноярска: Профсоюзная организация Богучанской ГЭС стала призером всероссийского конкурса «Лучший коллективный договор»

Профсоюзная организация Богучанской ГЭС стала призером всероссийского конкурса «Лучший коллективный договор»

24 Апреля 2019 г.
Для участия в конкурсе были представлены материалы от одиннадцати территориальных организаций ВЭП
Новости Красноярска: 1 мая в центре Красноярска перекроют улицы

1 мая в центре Красноярска перекроют улицы

24 Апреля 2019 г.
Об изменениях рассказали в пресс-службе мэрии
Новости Красноярска: Медведев подписал постановление о снижении платы граждан за вывоз твердых коммунальных отходов

Медведев подписал постановление о снижении платы граждан за вывоз твердых коммунальных отходов

24 Апреля 2019 г.
Также Медведев поддержал ряд инициатив, выработанных на партийном экологическом форуме
Новости Красноярска: После субботника с левого берега Красноярска вывезли тонны мусора

После субботника с левого берега Красноярска вывезли тонны мусора

24 Апреля 2019 г.
Всего 2252 тонны мусора – это в полтора раза выше привычной нормы
Новости Красноярска: В Красноярске в разы увеличилось число пострадавших от клещей

В Красноярске в разы увеличилось число пострадавших от клещей

24 Апреля 2019 г.
Зарегистрировано 42 случая с начала сезона
Новости компаний
24/04
Более 500 сибирских предпринимателей в 1 квартале 2019 года стали владельцами кредитных бизнес-карт от Сбербанка
24/04
Дальневосточный банк провел бизнес-завтрак для предприятий малого и среднего бизнеса Красноярского края
23/04
Райффайзенбанк запускает программу расширенного рефинансирования под залог недвижимости
19/04
Сети «Красноярскэнерго» выдержали напор стихии
19/04
Высокая оценка результатов работы «Роснефти» Руководством страны
19/04
В Сбербанке можно обменять мелкие монеты на памятные 25-рублевые
18/04
«Красноярскэнерго» направит на ремонтную программу более 620 млн рублей
18/04
«Весеннее настроение» вместе с Дальневосточным банком: новые вклады с повышенной ставкой
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: На оживленном перекрестке в Красноярске меняют схему движения

На оживленном перекрестке в Красноярске меняют схему движения

24 Апреля 2019 г.
Это связано с ростом количества ДТП на участке
Новости Красноярска: Красноярцам рассказали о стоимости жилья на российских курортах

Красноярцам рассказали о стоимости жилья на российских курортах

23 Апреля 2019 г.
Самая дорогая аренда в Геленджике
Новости Красноярска: В Китае экстренно сел самолет с туристами из Красноярска

В Китае экстренно сел самолет с туристами из Красноярска

22 Апреля 2019 г.
Они направлялись на о. Пхукет
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356