Путин наградил выдающихся красноярцев

Президент России Владимир Путин подписал указы о присуждении государственных наград жителям Красноярского края, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Соответствующие документы размещены на официальном портале правовой информации.

Так, звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» получила оператор машинного доения кооператива «Алексеевский» Лилия Беккер.

Заслуженным работником транспорта РФ стал старший электромеханик филиала «РЖД» в Иланском районе Виталий Шармакин.

Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено декану факультета КрасГМУ им. В. Ф. Войно-Ясенецкого Марине Галактионовой.

За выдающийся вклад в развитие отечественного образования и многолетнюю научно-преподавательскую деятельность орденом Почета награждены генеральный директор и его заместитель ООО «РН-Ванкор» Владимир Чернов и Григорий Жадан.

Гендиректора и главного механика Восточно-Сибирской нефтегазовой компании Павла Паршенцева и Александра Маркина, заместителя гендиректора ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» Юрия Нагорного и начальника цеха управления добычи нефти и газа в «РН-Ванкор» Азата Галимьянова президент наградил медалями ордена «За заслуги перед отечеством II степени».