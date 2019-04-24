1 мая в центре Красноярска перекроют улицы

1 мая в честь праздника Весны и Труда в Красноярске традиционно перекроют центральные улицы. Об изменениях журналистам рассказали в пресс-службе мэрии.

Так, из-за праздничных шествий с 9:00 до 12:00 власти полностью закроют для проезда автомобилей пр. Мира от БКЗ до ул. Вейнбаума. До 12:30 будут перекрыты и другие центральные улицы города: ул. Каратанова, 9 Января, Парижской Коммуны, Сурикова – на отрезке от ул. Ленина до ул. Маркса.

С 10:30 до 12:00 автомобилисты не смогут проехать по участку от ул. Ленина до ул. Карла Маркса. Некоторые улицы перекроют до 14:30 — пр. Мира от ул. Вейнбаума до ул. Декабристов, ул. Ленина до Карла Маркса, Кирова, Диктатуры Пролетариата, Дзержинского, Горького, пер. Ряузовский и ул. Обороны.

С 11:00 до 15:00 нельзя будет проехать вдоль зданий краевой библиотеки и РЖД, а также по ул. Карла Маркса от Декабристов до Дзержинского.

Запрет на парковку на перечисленных участках начнет действовать с 17:00 30 апреля.