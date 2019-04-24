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В Красноярске в разы увеличилось число пострадавших от клещей

Главная Общество
Красноярск
11:15 24 Апреля 2019
общество, красноярск, роспотребнадзор
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Специалисты краевого управления Роспотребнадзора рассказали, что число пострадавших от укусов клещей в регионе стремительно растет. Это подтверждают и данные еженедельного мониторинга. 

Так, на прошлой неделе в медучреждения региона с жалобами обратились 57 человек, в том числе 18 детей. С начала сезона количество укушенных составило 152 человека. 

Чаще всего жители цепляли членистоногих в Минусинском, Каратузском, Шушенском, Пировском, Балахтинском, Абанском, Курагинском, Тюхтетском, Рыбинском и Манском районах. 

«В Красноярске за прошедшую неделю в медицинские организации с жалобами на присасывание клещей обратились 18 человек, в том числе 2 ребенка. С начала сезона зарегистрировано 42 случая», — пояснили в ведомстве. 

В образцах специалисты находили возбудителей опасных заболеваний: клещевой боррелиоз (14,2% исследованных клещей), анаплазмоз и эрлихиоз (0,6%). 

Напомним, в Красноярске работают пункты приема клещей для исследования. Они расположены на ул. Сопочная, 38, ул. Ленина, 168, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29. 

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