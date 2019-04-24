В Солнечном построят новую дорогу

Городские власти представили проект строительства новой автомагистрали в микрорайоне Солнечный. Проспект Молодежный к 2020 году продлят на участке от дома № 31 до ул. Преображенская. Таким образом, будет обустроена двуполостная дорога протяженностью 712 метров.

Первый этап работ стартует в этом дорожном сезоне. Рабочие зайдут на участок от ул. Ерофеевская вдоль жилых домов № 70, 71 по ул. Соколовская. На следующий год запланирован второй, завершающий, этап работ.

«Это будет магистральная улица общегородского значения с тротуарами, ливневой канализацией, газонами, освещением, пешеходными «зебрами», дорожными ограждениями и знаками. Кроме того, на новой дороге обустроят два остановочных пункта, что позволит организовать движение городских автобусов. А для комфорта жителей близлежащих домов установят шумозащитные экраны», — сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе городской администрации.

Новая дорога обеспечит транспортную доступность нового микрорайона «Нанжуль-Солнечный».