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Красноярцам раскроют секреты создания анимационных мультфильмов

Главная Общество
Красноярск
10:10 24 Апреля 2019
общество, культура
Автор: Sibnovosti.ru
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Впервые красноярцам покажут анимацию, сделанную в цехах фабрики мультфильмов в 2018-2019 годах. Горожане узнают, как создаются кадры из цветов и песка на старой фотопленке. 

«Каждый год фестиваль мультфильмов представляет в Красноярске самые разные техники анимации, приглашая всех гостей принять участие в нон-стоп мастер-классах по различным техникам анимации в Музейном центре «Площадь мира»», — рассказали организаторы фестиваля. 

Творческая программа стартует 28 апреля на Арт-чердаке «Дома кино» в 14:00. Участие для всех желающих бесплатное. Стратегический партнер мероприятия — Фонд Михаила Прохорова. 

Фото: организаторы фестиваля

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