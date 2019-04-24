Красноярцам раскроют секреты создания анимационных мультфильмов

Впервые красноярцам покажут анимацию, сделанную в цехах фабрики мультфильмов в 2018-2019 годах. Горожане узнают, как создаются кадры из цветов и песка на старой фотопленке.

«Каждый год фестиваль мультфильмов представляет в Красноярске самые разные техники анимации, приглашая всех гостей принять участие в нон-стоп мастер-классах по различным техникам анимации в Музейном центре «Площадь мира»», — рассказали организаторы фестиваля.

Творческая программа стартует 28 апреля на Арт-чердаке «Дома кино» в 14:00. Участие для всех желающих бесплатное. Стратегический партнер мероприятия — Фонд Михаила Прохорова.

Фото: организаторы фестиваля