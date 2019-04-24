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В Березовке может закрыться единственный 25-метровый бассейн

Главная Общество
Красноярск
09:36 24 Апреля 2019
бизнес, плавание, спорт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В редакцию Sibnovosti.ru обратились жители поселка Березовка. По их словам, единственный 25-метровый бассейн в скором времени может закрыться, дети и взрослые потеряют возможность заниматься плаванием.

«Про закрытие бассейна в поселке сейчас говорят все - от мала до велика. Причин мы не знаем - просто такая информация. Возить детей в Красноярск мы не сможем - столько времени ни один работающий родитель не найдет. В Красноярске настроили стадионов, успешно провели Универсиаду, а мы под этим соусом остаемся без единственного нормального бассейна», - рассказала Людмила Васина, местная жительница.

Как выяснили Sibnovosti.ru, речь идет о частном спортивном комплексе «Бруссила». Это один из немногих бассейнов в Красноярском крае, который работает круглогодично. Как правило, на летний период бассейны закрываются.

Кроме двух бассейнов на 25 и 10 метров, он располагает тренажерным и фитнес залами, соляной комнатой, а также сауной. Объект был восстановлен из заброшенного здания компанией ООО ФСК «ЯНСН-Капитал». О реконструкции и открытии бассейна с помпой писали многие СМИ.

На запрос Sibnovosti.ru, представитель собственника ответил, что закрытие спортивного комплекса - не слухи. Связано это с тем, что собственник решил сменить место жительства, а управлять данным бизнесом из другого региона считает не целесообразным.

«Собственник уезжает из региона в силу обстоятельств. Естественно, мы бы не хотели, чтобы единственный приличный бассейн и спорткомплекс в поселке Березовка закрылся. Но такова жизнь. С другой стороны, мы будем рады, если объект продолжит жить под управлением другого собственника - не важно, в лице бизнеса или государства», - рассказал представитель.

На вопрос, какова цена объекта, представитель собственника пояснил, что владелец продает бассейн ниже проектной стоимости, но по какой цене, представитель не знает. По данным редакции Sibnovosti.ru аналогичный действующий бассейн с оборудованием стоит около 320 млн рублей. Однако логично предположить, что в бюджете поселка таких средств нет. При этом почти на все летнее время бассейна уже сейчас зарезервирован под группы школьников, которые пойдут в пришкольные лагеря.

«Мы надеемся на наше министерство спорта, на губернатора Усса, что они не дадут закрыться бассейну», - резюмировала Людмила Васина.

 

фото: vk.com/brussila

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