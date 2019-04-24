На оживленном перекрестке в Красноярске меняют схему движения

Автомобилисты будут проезжать перекресток улиц Высотная – Можайского в Октябрьском районе Красноярска по новым правилам. Из-за роста числа ДТП на этом участке, схему движения решено организовать иначе.

При движении со стороны центра города водители не смогут поворачивать налево, а выезжая с ул. Можайского, должны будут уступать дорогу, сообщает корреспондент Sibnovosti.ruсо ссылкой на пресс-службу мэрии.

Новая схема движения на перекрестке улиц Высотная – Можайского начнет действовать в полночь 9 мая. К этому времени на участке установят новые дорожные знаки.

«Решение изменить схему было принято для обеспечения безопасности дорожного движения», - добавили в пресс-службе городской администрации.

Фото: 2Gis