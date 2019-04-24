Красноярские врачи спасли вахтовика с перерезанным на пилораме горлом

Врачи Богучанской ЦРБ и краевой клинической больницы спасли 45-летнего вахтовика, который получил тяжелую травму на лесопилке. Эдуард Иншаков трудился на пилораме в селе Богучаны. Техника постоянно заклинивала, поэтому рабочему приходилось часто перезапускать машину.

«В очередной раз горбыль застрял, я поднял крышку и наклонился. И в этот момент кто-то из напарников на другом конце станка нажал кнопку. А дальше... Я просто закричал: «За что!?», но у меня ничего не получилось - горло было перерезано», — позже рассказал врачам Эдуард Иншаков.

Сорвавшаяся с пилы цепь задела рабочего по касательной, перерубив трахею, поломав височные кости, скулы, глазницы и челюсти.

Пострадавшего на «скорой» транспортировали в Богучанскую районную больницу, за 90 километров от его предприятия. У мужчины были повреждены кости лицевого скелета, подбородок, трахея и грудная клетка. Дежурный врач Юрий Сапожников провел комплекс операций, которые позволили в дальнейшем отправить тяжелого пациента в Красноярск на борту санавиации.

«Пациент был в состоянии травматического шока, вместо речи бульканье. Когда его интубировали, я снаружи, пальцами направлял трубку, чтобы она не выскочила через раздробленные хрящи трахеи», — цитирует хирурга пресс-служба краевой клинической больницы.

В Красноярске пациент двое суток провел в реанимации, а затем был переведен в отделение торакальной хирургии. Сейчас он находится в отделении челюстно-лицевой хирургии.

«Мы убедились, что пациенту не грозят осложнения со стороны органов грудной клетки и переводим его в отделение челюстно-лицевой хирургии, где коллеги ему исправят нижнюю челюсть. Но жизнью пациент обязан хирургу Богучанской ЦРБ. А еще он невероятно везучий - все могло кончиться хуже», — отметил лечащий врач, торакальный хирург Александр Хорошилов.

Фото: краевая больница