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Команда «Радио Сибирь» в Омске стала обладателем премии конкурса «Вместе медиа»

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Красноярск
19:55 23 Апреля 2019
омск, радиостанция, победа, конкурс
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21 апреля на столичной торжественной церемонии награждения фестиваля «Вместе медиа. Радио» были названы победители конкурса. Команда «Радио Сибирь. Омск» стала победителем в номинации «Ежедневный информационный выпуск», разделив это почетное место с коллективом «Эхо Москвы. Казань».

На мероприятии присутствовали представители более 400 редакций из 160 российских городов. А за первые места боролись более 200 тысяч работ из всех федеральных округов страны. В итоге первое место разделили две лучших команды, по мнению экспертного жюри.

В этом году конкурс «Вместе медиа. Радио» прошел в 12-ый раз. Ежегодно он выбирает лучшие программы радиостанций в номинациях «Ежедневный информационный выпуск», «Ток-шоу», «Репортаж» и «Тематическая программа». Благодаря этому конкурсу, журналисты и редакторы могут услышать лучшие радиопрограммы в своём регионе, оценить собственную работу и наметить планы по развитию своих медиапродуктов.

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