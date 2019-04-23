Команда «Радио Сибирь» в Омске стала обладателем премии конкурса «Вместе медиа»

21 апреля на столичной торжественной церемонии награждения фестиваля «Вместе медиа. Радио» были названы победители конкурса. Команда «Радио Сибирь. Омск» стала победителем в номинации «Ежедневный информационный выпуск», разделив это почетное место с коллективом «Эхо Москвы. Казань».

На мероприятии присутствовали представители более 400 редакций из 160 российских городов. А за первые места боролись более 200 тысяч работ из всех федеральных округов страны. В итоге первое место разделили две лучших команды, по мнению экспертного жюри.

В этом году конкурс «Вместе медиа. Радио» прошел в 12-ый раз. Ежегодно он выбирает лучшие программы радиостанций в номинациях «Ежедневный информационный выпуск», «Ток-шоу», «Репортаж» и «Тематическая программа». Благодаря этому конкурсу, журналисты и редакторы могут услышать лучшие радиопрограммы в своём регионе, оценить собственную работу и наметить планы по развитию своих медиапродуктов.