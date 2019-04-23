Опубликовано новое расписание дачных маршрутов

В субботу, 27 апреля, в Красноярске изменится расписание дачных маршрутов. Об этом корреспонденту Sibnovosti.ru сообщили в департаменте транспорта.

В майские праздники чиновники решили выпустить на линию больше автобусов. Общественный транспорт №№ 18, 18с, 40, 40а, 40с начнет ходить чаще.

Схемы движения маршрутов:

№ 18 «Предмостная площадь – Сады»: пр. им. газеты «Красноярский рабочий» – ул. Корнетова – ул. Московская – ул. Мичурина – ул. Кутузова – ул. Монтажников – автодорога на Кузнецовское плато - Сады;

№ 18С «ОАО Красфарма – Сады»: ул. 60 лет Октября – ул. Павлова – ул. Мичурина – ул. Кутузова – ул. Монтажников - автодорога на Кузнецовское плато - Сады;

№ 40 «Предмостная площадь – Полигон»: пр. им. газеты «Красноярский рабочий» – ул. Корнетова – ул. Московская – ул. Мичурина – ул. Кутузова – ул. Монтажников – ул. Садовая (Полигон) - Полигон;

№ 40А «А/в Восточный – ул. Мичурина - Полигон»: пр. им. газеты «Красноярский рабочий» – ул. Коломенская - ул. Московская – ул. Мичурина – ул. Кутузова – ул. Монтажников – ул. Садовая (Полигон) - Полигон;

№ 40С «пл. Котельникова – Автовокзал «Восточный» - Полигон»: ул. Московская 32/2 - ул. Волгоградская - ул. Мичурина - ул. Московская - пр. им. газеты «Красноярский рабочий»​ - Автовокзал «Восточный» - ул. Тамбовская - ул. Говорова - ул. Аральская - ул. Амурская - ул. Даурская - автодорога на Кузнецовское плато - ул. Садовая (Полигон) - Полигон.

Кроме того, на весну и лето продлят работу маршрутов № 37 – до садового общества «Гренада» и № 19 – до садового общества «Южное».

«Расписание движения сезонных маршрутов также размещено в салонах автобусов, в газете «Городские новости» и на сайте: www.mu-kgt.ru», — пояснили в мэрии.

Красноярцы могут воспользоваться горячей линией, позвонив по телефону 256-84-00.