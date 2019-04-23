Две красноярские школы вошли в сотню лучших в России по версии рейтингового агентства RAEX. Наиболее успешные учебные заведения были определены на основе анализа конкурентоспособности выпускников при поступлении в престижные вузы.

«Исследование базируется на данных о приемных кампаниях ведущих вузов страны 2017 и 2018 годов, в которые поступили порядка 150 тысяч выпускников из более чем 16 тысяч российских школ. Данные о поступлении были получены от всех участников топ-35 рейтинга вузов России RAEX за исключением РУДН», — сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе краевого министерства образования.

В сотню лучших в России RAEX включило красноярскую гимназию № 13 «Академ» и лицей № 7 имени Б. К. Чернышева.

Кроме того, еще 16 учебных заведений Красноярского края вошли в топ-300 лучших по стране. Среди них: зеленогорский лицей № 174 и Школа космонавтики в Железногорске, а также красноярские образовательные учреждения лицей №2, кадетский корпус имени А.И. Лебедя, гимназия «Универс», школа № 149, лицей №1, школа № 145, школа № 150, лицей «Перспектива», школы № 144 и № 143, гимназия №2, школа №10 имени Ю.А. Овчинникова.