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СГК в поисках ученых будущего

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Красноярск
15:24 23 Апреля 2019
общество, красноярск, сгк
Автор: Sibnovosti.ru
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Сибирская генерирующая компания совместно с интерактивным музеем «Ньютон-парк» объявила о старте второго сезона образовательного проекта «Летняя школа — Ученые будущего». Регистрация участников уже началась. О том, какие испытания ждут старшеклассников в этом году, рассказали организаторы проекта.

««Летняя школа» дает возможность школьникам из Красноярска пообщаться с настоящими учеными, получить новые знания в области точных дисциплин, научиться презентовать свои проекты аудитории и просто отлично провести время в компании сверстников. Мы делаем акцент на инженерные дисциплины, потому и наша сфера деятельности связана с точными науками», — сказала на пресс-конференции заместитель директора красноярского филиала СГК по стратегическим коммуникациям Анастасия Дьякова.

Отбор юных изобретателей в «Летнюю школу» уже стартовал. На сайте учёныебудущего.рф открыта регистрация для красноярских школьников 8-10 классов. Заявки можно подать до 18 мая. После окончания регистрации будет первый отборочный тур: участникам необходимо пройти тестирование по одному из трех направлений на выбор:

  • Программирование и микроэлектроника;

  • Физика и математика;

  • Инженерия и прототипирование.

Ко второму, очному этапу — «Деловой игре» — будут допущены 120 человек. Эта часть испытаний запланирована на 25-26 мая. В итоге организаторы отберут 48 школьников, которые примут участие в проекте с 20 июля по 3 августа. Как и в прошлом году, юных ученых соберут на одной площадке — в экокемпинге «Солнечный».

Сооснователь «Ньютон-парка» Иван Тимофеенко уточнил, что навыки, которые ребята приобретут в течение двух недель, очень важны.

«У большинства красноярских школьников довольно высокий уровень знаний, но презентуя свои проекты они не всегда понимают, как эту идею можно будет применить. Не все могут рассказывать о своих проектах аудитории. В рамках «Летней школы» мы применяем именно проектный подход к обучению, делаем акцент на развитии коммуникационных навыков soft-skills. Дети учатся работать в команде, взаимодействовать и правильно организовывать свое время», — сказал Иван Тимофеенко.

Работать со школьниками во время обучения будут аспиранты, преподаватели и научные сотрудники СФУ, СибГУ им. Решетнева, Красноярского научного центра СО РАН. Вместе с опытными тьютерами ребята научатся собирать и запускать настоящие ракеты и стратостаты.

Главный совет — не боятся. В прошлом году, опасаясь, что конкурс будет высоким, некоторые школьники упустили возможность попасть в «Летнюю школу». «Не закрывайте себе дорогу в будущее, подавайте заявки», — предупреждают организаторы.

Отметим, что выпускники прошлогодней «Летней школы» смогут стать волонтерами этого сезона. Чтобы стать добровольцем в этом году, школьникам также необходимо зарегистрироваться на сайте ученыебудущего.рф.

Один из желающих стать волонтером, десятиклассник из лицея №6 «Перспектива» Степан Асанин поделился впечатлениями от первого сезона «Летней школы» и рассказал, почему стоит подать заявку на новый сезон:

«Первая причина – очень хорошие знания, которые ты получаешь, и потом в обычной школе будет намного легче. Вторая – новые друзья, а это новые друзья – это всегда хорошо! Третья – веселое времяпрепровождение, а четвертая причина, важная для родителей, в экокемпинге отличные условия».

СГК в поисках ученых будущего

Школьник упомянул, что еще не до конца определился с будущей профессией, но утвердился в намерении выбрать инженерную специальность.

По материалам компании СГК

Фото: СГК

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