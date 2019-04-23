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Житель Енисейска более полувека разводит редких голубей

Главная Общество
Красноярск
15:03 23 Апреля 2019
животные, красноярск, общество
Источник: Енисей
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Житель Енисейска более 50 лет разводит редких голубей. В хозяйстве у мужчины содержится около 60 взрослых птиц. Самая сложная задача, признается Гилфан Резепов, правильно кормить голубей — в их ежедневный рацион обязательно должны входить пшеница, горох, семечки, просо и специальные витамины. 

В птичьем хозяйстве у жителя Енисейска абсолютно разные породы, в том числе и павлиньи голуби с необычными хвостами. 

Сейчас у птицевода началась самая горячая пора  — один за одним в специально приготовленных деревянных лотках на свет появляются птенцы. Информация о каждом выводке заносится в специальную тетрадку.

В первые дни птенцы требуют особого ухода — клевать пшено самостоятельно они не могут, их выкармливают родители. 

Своих голубей Гильфан Резепов держит уже более полувека. Пожилой птицевод надеется, что его примеру последуют другие жители Енисейска и помогут возродить это забытое увлечение.

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