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Десятки красноярцев написали «Тотальный диктант» на «отлично»

Главная Общество
Красноярск
14:30 23 Апреля 2019
диктант, красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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Организаторы обнародовали результаты всероссийской акции «Тотальный диктант». Оценку «отлично» получил 31 красноярец, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. 

По словам филологов, из четырех частей диктанта 2019-го года Красноярску и другим сибирским регионам досталась самая сложная. Именно с этим организаторы связывают такое низкое число положительных оценок. 

31 отличник – это меньше, чем в некоторые предыдущие годы. Но число оценок каждый год зависит от сложности текста. В 2019 году текст для Тотального диктанта – «Теоретическое преступление», состоящий из четырех частей, – написал журналист и писатель Павел Басинский. Сибири из этих четырех частей досталась вторая, анализирующая произведение Николая Гоголя «Мертвые души». И именно она стала самой сложной», — прокомментировал координатор акции в Красноярске Василий Дамов. 

Напомним, «Тотальный диктант» по всему миру писали 13 апреля. В Красноярске акция прошла в девятый раз и обновила все собственные рекорды. 52 площадки приняли желающих проверить свою грамотность. В итоге были сданы 2,6 тысячи работ, что на 224 больше, чем в прошлом году. 

Фото: «Тотальный диктант» 

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