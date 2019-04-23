Директора красноярского комбината школьного питания не будут снимать с должности

Руководителя красноярского комбината школьного питания Алену Ахвердиеву отпустили из-под ареста. Директор предприятия вернулась к работе.

Напомним, на прошлой неделе Ахвердиеву арестовали по подозрению в мошенничестве. Муниципальное предприятие перевело поставщикам 1,9 млн рублей за продукты питания, но фактически услуги оказаны не были. Сейчас полицейские ведут расследование уголовного дела.

Я на работе. Жива, здорова. Комбинат работает, питание не сорвано. Нормальный рабочий процесс. Давайте, пожалуйста, все комментарии через пресс-службу администрации города, — сказала директор комбината школьного питания.

В мэрии журналистам пояснили, что Ахвердиева не будет общаться с прессой пока не закончится следствие. Тем не менее, несмотря на уголовное дело, снимать ее с должности чиновники не планируют.

Школьный комбинат питания обеспечивает обедами почти все школы Красноярска. Жалобы на качество и работу предприятия были постоянно. Причем не только при новом руководителе, но и при предыдущих директорах. В разные годы им управляли Артем Бадюков и Виктор Бучель. Последнего также обвиняют в мошенничестве на 10 млн рублей.