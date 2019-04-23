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Студентов красноярских вузов завербовали в террористическую ячейку

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Красноярск
13:06 23 Апреля 2019
общество, терроризм, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске осудили вербовщиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ. 

В материалах дела сказано, что новобранцев для группировки искали в рядах студентов красноярских вузов. Тех, кто соглашался встать на сторону боевиков, вербовщики отправляли в Афганистан. Преступникам удалось склонить к запрещенной деятельности шесть студентов. Они должны были участвовать в боевых действиях, но в прошлом году террористический пункт ИГ был ликвидирован силовиками. 

На вербовщиков завели уголовные дела о содействии террористической деятельности. Они рассматривались Дальневосточным военным судом в Красноярске. Одного из фигурантов приговорили к десяти годам тюрьмы, второго — к восьми. Третьему подозреваемому Центральный суд назначил наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей. 

 

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