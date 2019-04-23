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Мэрия Красноярска сдает в аренду площади под строительство парковок и магазинов

Главная Общество
Красноярск
10:30 23 Апреля 2019
общество, красноярск, аренда
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Городские власти объявили торги по продаже права аренды земельных участков под строительство парковок и магазинов в Красноярске. На аукцион выставлено 8 территорий, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу департамента муниципального имущества и земельных отношений. 

В Советском районе предполагается строительство автосервисов и погрузочных терминалов на ул. Пограничников, а также складов на ул. Рокоссовского.

В Ленинском районе около моста 777 потенциальным инвесторам предлагают разместить здание по предоставлению коммунальных услуг. Мэрия выделит участок в аренду на 7 лет за 1,24 млн рублей в год. 

В Центральном районе на ул. Березина сдается участок под строительство магазина, а на ул. Промысловой – под склады. Начальная цена годовой аренды - 244 тысячи рублей.

Участок на ул. Дальняя мэрия сдает под строительство заправки, ремонтных мастерских, моечных боксов и прачечных. В районе улиц Мирошниченко и Словцова в Октябрьском районе есть свободная площадь под обустройство парковки.

Заявки на участие в торгах от инвесторов принимаются до 20 мая.

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