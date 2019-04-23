Красноярцам рассказали о стоимости жилья на российских курортах

Специалисты портала недвижимости Domofond рассчитали стоимость аренды жилья на российских курортах в июне. По оценкам экспертов, самую дорогую квартиру можно снять в Геленджике: в среднем за «однушку» придется заплатить 30,5 тысяч рублей, а за «двушку» — почти 50 тысяч рублей. Таким образом, к лету скачок цен составит 93%.

На втором и третьем местах по дороговизне жилья — Ялта и Сочи. В крымском городе цены в сезон вырастают на 40–52%, до 29 тысяч рублей в месяц за однокомнатную квартиру и до 46,5 тысяч рублей за двухкомнатную квартиру. В Сочи аренда жилья подорожает на 25–39% до 27 тысяч рублей за «однушку» и 46,5 тысяч рублей за «двушку».

Арендные ставки в сезон в Туапсе и Новороссийске почти не меняются, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Жилье там можно снять за 16 тысяч рублей за месяц.

Самая бюджетная аренда на российских курортах летом будет в городе на берегу Азовского моря. В Ейске однокомнатная квартира обойдется в 12 тысяч рублей.

Добавим, прогнозы повышения стоимости жилья в сезон аналитики сделали на основе многолетних наблюдений за динамикой цен в курортных городах.