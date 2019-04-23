Экс-дилер Toyota в Красноярске признан банкротом

Компания «Крепость» — экс-дилер автомобилей марки Toyota в Красноярске — признана банкротом. Соответствующее решение арбитражный суд края вынес 18 апреля. В компании назначен конкурсный управляющий Александр Кочетков, в задачи которого входит выявить активы для расчета с кредиторами. Конкурсное производство продлится полгода.

Также несостоятельными признаны компании, входящие в ГК «Крепость»: это официальные дилеры марок Lexus, Arctic Trucks, Bentley и Porsche. Суд признал банкротами и владельцев компании - Александра Кангуна и его сына Илью Кангуна. Требования кредиторов к Кангуну-старшему на данный момент составляют 827,5 млн рублей.

Напомним, год назад компания «Toyota Motor» расторгла договор с красноярским дилером. Сотни людей остались без оплаченных автомобилей. В правоохранительные органы поступило 150 заявлений от пострадавших. Покупатели машин взыскивали с экс-дилера деньги через суды. В отношении руководителя ООО ПКФ «Крепость» Александра Кангуна возбуждено уголовное дело. Его подозревают в мошенничестве.