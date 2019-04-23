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Экс-дилер Toyota в Красноярске признан банкротом

Главная Общество
Красноярск
08:55 23 Апреля 2019
общество, суд, банкротство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Компания «Крепость» — экс-дилер автомобилей марки Toyota в Красноярске — признана банкротом. Соответствующее решение арбитражный суд края вынес 18 апреля. В компании назначен конкурсный управляющий Александр Кочетков, в задачи которого входит выявить активы для расчета с кредиторами. Конкурсное производство продлится полгода. 

Также несостоятельными признаны компании, входящие в ГК «Крепость»: это официальные дилеры марок Lexus, Arctic Trucks, Bentley и Porsche. Суд признал банкротами и владельцев компании - Александра Кангуна и его сына Илью Кангуна. Требования кредиторов к Кангуну-старшему на данный момент составляют 827,5 млн рублей.

Напомним, год назад компания «Toyota Motor» расторгла договор с красноярским дилером. Сотни людей остались без оплаченных автомобилей. В правоохранительные органы поступило 150 заявлений от пострадавших. Покупатели машин взыскивали с экс-дилера деньги через суды. В отношении руководителя ООО ПКФ «Крепость» Александра Кангуна возбуждено уголовное дело. Его подозревают в мошенничестве.

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