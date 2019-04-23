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Сноубордист Николай Олюнин назначен сопредседателем красноярского штаба ОНФ

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Красноярск
08:30 23 Апреля 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске назначены сопредседатели регионального штаба ОНФ. Должности заняли серебряный призер Олимпийских игр в Сочи, сноубордист Николай Олюнин и главный врач красноярской станции скорой медицинской помощи Сергей Скрипкин. 

Руководитель красноярского регионального отделения молодежной общественной организации «Российские студенческие отряды» Владимир Назаров переизбран в качестве сопредседателя, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru

Николай Олюнин отметил, что у него есть идеи для реализации в региональном отделении ОНФ: 

«За моей спиной 10 лет профессионального спорта, благодаря чему я увидел весь мир. И мне кажется, это большой плюс: у меня есть новые идеи. Я думаю, что мы погрузимся абсолютно во все отрасли».

В свою очередь Сергей Скрипкин заявил, что в своей работе в ОНФ намерен сделать уклон на сферу здравоохранения: 

«В Общероссийском народном фронте я только начинаю вести деятельность. До этого я на протяжении многих лет работал в Красноярской медицинской палате и с 2018 года ее возглавил. Основное мое направление, конечно, будет здравоохранение, но не только. Мы соберемся, все обсудим с коллегами и возьмемся за работу». 

Отметим, что федеральный штаб ОНФ возглавляет красноярец Михаил Развожаев, работавший в свое время пресс-секретарем губернатора края Льва Кузнецова. Взаимодействием со СМИ в команде Развожаева занимается Анастасия Солопеко, долгое время проработавшая в красноярский телекомпании «Прима».

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