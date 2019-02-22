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Бесплатные шаттлы до аэропорта Красноярска будут курсировать каждые 30 минут

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Красноярск
14:25 22 Февраля 2019
аэропорт, красноярск, автобусы, транспорт
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске с 23 февраля начинают курсировать бесплатные шаттлы до аэропорта. Уехать можно с Железнодорожного вокзала и Предмостной площади. В обратном направлении бесплатные автобусы доставят пассажиров до этих же остановок. Шаттлы будут курсировать с интервалом в 30 минут даже в ночное время, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

На маршруте работают 20 комфортабельных автобусов с мониторами и USB-розетками для зарядки мобильных устройств. В салонах работает бесплатный интернет. Воспользоваться бесплатным шаттлом можно до 14 марта. Его легко узнать по символике Универсиады.

«Проект реализуется Минтрансом России в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2018 года в целях обеспечения перевозок зрителей мероприятий, проводимых в рамках XXIX Всемирной зимней универсиады 2019», - отметили в пресс-службе аэропорта.

 

фото: пресс-служба аэропорта

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