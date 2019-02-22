Президент Владимир Путин поручил усилить безопасность на Универсиаде

Президент России Владимир Путин подписал указ об усилении безопасности во время Универсиады-2019. Особый режим будет действовать до 15 марта в Красноярске, в Березовском и Емельяновском районах края. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Глава государства поручил взять под особый контроль «объекты производственного, социально-культурного и спортивного назначения». В дни соревнования запрещено проводить митинги и пикеты. Работы на предприятиях, где используются опасные взрывчатые и радиоактивные вещества, должны быть приостановлены.

Кроме того, во время студенческих игр в Красноярске запрещена продажа оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали, что президент планирует приехать в краевой центр на Универсиаду, которая пройдет со 2 по 12 марта. Не исключено, что Владимир Путин посетит именно главную церемонию открытия игр.