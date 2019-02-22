Материал Sibnovosti.ru вошел в шорт-лист онлайн-конкурса «Вместе медиа» в Сибири

Материал Sibnovosti.ru «Красноярский край участвует в разработке туристического маршрута по Сибири» вошел в шорт-лист онлайн-конкурса «Вместе медиа» в Сибири. Автора - Юлию Тоцкую - пригласили в Новосибирск, где по итогам обсуждения и «открытого голосования» участников будет объявлен победитель.

Также Sibnovosti.ru подавали заявку на конкурс в номинации «Большой материал». Организаторы пообещали объявить финалистов позже.

Проект «Вместе медиа» — это ежегодная серия фестивалей для региональных медиасообществ. Проходит во всех федеральных округах России с заключительным праздником в Москве.

Фото: vk.com/vmestemedia