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Красноярцы смогут пройти бесплатное обучение по востребованным специальностям

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Красноярск
10:43 22 Февраля 2019
общество, красноярск, обучение
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Две тысячи жителей Красноярского края смогут пройти бесплатное обучение по востребованным специальностям. Наиболее популярные среди горожан направления на перепрофилирование: бухгалтер, мастер маникюра, парикмахер, водитель, электрогазосварщик.

«Обучаются востребованным профессиям безработные граждане, женщины в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, люди пенсионного возраста. С этого года в рамках национального проекта «Демография» свои профессиональные возможности могут расширить и предпенсионеры, ищущие работу или состоящие в трудовых отношениях», —сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе агентства труда и занятости населения.

С начала года к занятиям уже приступили 380 человек, формируются группы по направлениям «Педагогика», «Бухгалтерия», «Дизайн интерьера» и «Логистика». 

Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали, что агентство труда и занятости населения Красноярского края запустило проект для начинающих предпринимателей «Городская бизнес-среда: предпринимательская активность граждан, открытость процедур поддержки». Проект разработан совместно с департаментом экономической политики и инвестиционного развития администрации города и рассчитан на 2019–2020 годы. Ставку в нем делают на молодежь.

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