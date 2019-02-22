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Городские власти ищут перевозчиков на три автобусных маршрута в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
09:48 22 Февраля 2019
общество, красноярск, транспорт
Автор: Sibnovosti.ru
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Городские власти ищут подрядчиков, которые будут обслуживать три автобусных маршрута №№ 14, 34 и 53. К перевозчикам предъявляются серьезные требования: возраст машин не более 10 лет, экологический класс не менее «Евро-3», а также единый цвет всех автобусов – белый либо зеленый, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Теперь весь подвижной состав полностью должен быть оформлен в цветовой гамме красноярского городского транспорта — белый и зеленый цвета. С этого года все новые контракты будут включать это требование. Некоторые перевозчики уже начинают переоформлять свой транспорт, брендировать его в стиле городских автобусов», — пояснила радиостанции «Красноярск Главный» пресс-секретарь департамента транспорта Кристина Борисенко.

Заявки перевозчиков на участие торгах рассмотрят 22 марта.

Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали, что красноярскому городскому транспорту разработали фирменный стиль. На все муниципальные автобусы, троллейбусы и трамваи нанесут новый логотип — «разъединенную» букву «К», что символизирует деление Красноярска надвое Енисеем. 

Фото: Город Красноярск / ВКонтакте

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