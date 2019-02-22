В Красноярске взялись за самострои

Краевая прокуратура намерена установить количество самостроев в Красноярске и оценить действия городских властей по их выявлению. Сотрудники ведомства инициировали проверку после инцидента на ул. Кандагарская, 3. 14 февраля из-за взрыва бытового газа там обрушился трехэтажный коттедж, погибли два человека.

«В ходе проверочных мероприятий будет установлено количество самовольно возведенных жилых объектов, обладающих признаками «многоквартирности», дана оценка организации органами местного самоуправления муниципального строительного надзора, выявлению самовольных строений, полноте принятых мер по их демонтажу», — рассказали Sibnovosti.ru в пресс-службе краевой прокуратуры.

К проверке подключили сотрудников МЧС, специалистов службы строительного надзора и жилищного контроля края, а также представителей органов местного самоуправления.

Напомним, по факту ЧП по ул. Кандагарская, 3 возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Установлено, что обрушившийся дом был построен незаконно. Владелец не получил разрешение на строительство, а в 2016 году Центральный районный суд обязал хозяина снести постройку. Требование высшей инстанции красноярец не исполнил.

Фото: краевая прокуратура