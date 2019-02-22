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Природный парк «Ергаки» планируют сделать брендом мирового уровня

Главная Общество
Красноярск
09:15 22 Февраля 2019
общество, экономика, развитие, парк
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Руководство природного парка «Ергаки» намерено увеличить количество посетителей в 3,5 раза с нынешних 120 тысяч в год до 400 тысяч. Такую задачу озвучил директор Игорь Грязин на заседании комитета по природным ресурсам и экологии в краевом ЗС. 

Для привлечения туристов природный парк необходимо сделать брендом мирового уровня. 

«В планах обустроить новые экологические тропы и горную велосипедную трассу, проложить электросети, возвести современный спортивно-туристический гостиничный комплекс, оборудовать парк фото- и видеорегистраторами, развивать просветительские проекты для детей», — сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе Законодательного собрания Красноярского края.

При нынешнем финансировании воплотить эти идеи в жизнь не представляется возможным, заявил руководитель. Край выделяет 42 млн рублей, еще 2 млн дирекция парка «Ергаки» зарабатывает организацией экскурсий и продажей сувениров. Однако по итогам года парк имеет дефицит в 5 млн рублей. 

Чтобы реализовать поставленные цели, руководство «Ергаки» предлагает внести изменения в законодательство и установить плату за посещение парка – ориентировочно 100 рублей. 
Депутаты предложили Минэкологии проработать варианты поддержки природного парка. 

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