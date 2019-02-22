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Красноярцам обещают теплые выходные

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Красноярск
08:39 22 Февраля 2019
общество, красноярск, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске на предстоящих выходных сохранится теплая погода. В пятницу, 22 февраля, в городе ожидается небольшой снег, западный ветер с порывами до 14 м/с. Днем воздух прогреется до -1…-3°С, сообщает корреспондент Sibnovosti.ruсо ссылкой на Среднесибирское УГМС.

«22 февраля на дорогах центральных и южных районов Красноярского края сохранится гололедица», — говорится в сообщении. 

В ночь на субботу, 23 февраля, похолодает до -6°С, осадки сохранятся. Днем термометры покажут -1°С, возможен мокрый снег с дождем.

В воскресенье, 24 февраля, ночью синоптики прогнозируют до -4°С, днем будет солнечно, без осадков, воздух прогреется до +3°С.

По предварительным данным Гидрометцентра, следующая неделя в Красноярске также будет теплой.

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