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Депутаты красноярского Горсовета посетили Красноярскую ТЭЦ-1

Главная Общество
Красноярск
16:58 21 Февраля 2019
встреча, энергетика, обсуждение, депутаты, экология
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Встреча руководителей Сибирской генерирующей компании с муниципальными депутатами состояла из двух частей: сначала народным избранникам директор Красноярского филиала СГК Александр Шлегель рассказал общую информацию о компании и ответил на вопросы о ее деятельности в Красноярске, а директор Красноярской ТЭЦ-1 Сергей Бородулин подробно остановился на этапах экологической модернизации возглавляемого им предприятия. Затем собравшимся провели экскурсию по основным цехам ТЭЦ и показали, как идёт строительство новой дымовой трубы. 

Во время экскурсии по Красноярской ТЭЦ-1 присутствующим депутатам рассказали о модернизации природоохранного оборудования, которая в настоящее время проходит на станции. Эта работа включает в себя два этапа: возведение новой дымовой трубы высотой 275 метров и демонтаж трех существующих труб высотой 105–120 метров (одна из которых снесена в апреле прошлого года), а также проектирование и строительство электрофильтров на каждом из котлов ТЭЦ со степенью очистки дымовых газов от пыли более 99%. 

Директор Красноярской ТЭЦ-1 Сергей Бородулин подчеркнул, что строительство трубы ведется ярусами высотой по 2,5 метра. Высота дымовой трубы в 275 метров позволит эффективнее рассеивать выбросы от котлов теплоэлектроцентрали.  

Сергей Бородулин уточнил, что все работы проходят на действующем теплоисточнике, без вывода основного оборудования теплоэлектроцентрали из работы: 

«После реализации всех запланированных мероприятий в рамках экологической модернизации Красноярской ТЭЦ-1 мы ожидаем, что валовые выбросы от теплоисточника снизятся на четверть. До июня 2020 года у нас будет идти строительство трубы, затем, в течение 2020–2021 года, к новой трубе будут поэтапно подключены котлоагрегаты станции».  

После демонтажа существующих дымовых труб на территории станции появится место под установку электрофильтров. Кроме вопросов, касающихся снижения воздействия Красноярской ТЭЦ-1 на окружающую среду, собравшиеся обсудили и другие экологические мероприятия Сибирской генерирующей компании на территории Красноярска. В частности, депутаты интересовались вопросами вывода из эксплуатации малых котельных, которые зачастую находятся посреди жилой застройки, и проблемами подключения к системе централизованного теплоснабжения частных домов. 

Отвечая на вопросы народных избранников директор Красноярского филиала СГК Александр Шлегель отметил, что мероприятия компании по замещению неэффективных котельных предусмотрены утвержденной Схемой теплоснабжения и закреплены в комплексном плане по улучшению экологической обстановки в Красноярске.  

Выводя из эксплуатации малые котельные, как отметил Александр Шлегель, можно подключать к строящимся тепловым сетям и частный сектор. Но сами владельцы домов не спешат подключаться к централизованному теплоснабжению. Директор Красноярской теплотранспортной компании группы СГК, депутат Городского совета по Ленинскому району Сергей Иванов подчеркнул, что в год технические условия на подключение индивидуальных домов получают всего 10–15 домовладельцев, хотя стоимость подключения, при тепловой нагрузке до 0,1 Гкал/час, составляет всего 550 рублей. 

«В прошлом году Схема теплоснабжения в части переключения малоэффективных котельных на источники с комбинированной выработкой энергии выполнена на 100% и даже перевыполнена, а это значит, что идет прямая работа над сокращением выбросов и улучшением экологии в нашем городе. — отметил заместитель председателя Красноярского городского Совета депутатов Андрей Козиков. — Сегодня мы видим, что модернизация природоохранного оборудования Красноярской ТЭЦ-1 в самом разгаре. Мы понимаем, что существующие трубы ТЭЦ недостаточно высоки для эффективного рассеивания выбросов. Строительство новой высокой трубы в 275 метров — это хорошая и правильная комплексная работа, которую надо продолжать». 

Фото: Сибирская генерирующая компания
По материалам Сибирской генерирующей компании

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