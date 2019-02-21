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Богучанская ГЭС в 2019 году открывает новые направления благотворительной деятельности

Главная Общество
Красноярск
15:56 21 Февраля 2019
благотворительность, инвестиции, гэс, энергетика
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Совет директоров ПАО «Богучанская ГЭС» утвердил «Политику благотворительной и спонсорской деятельности» на очередной год. Сумма расходов превысит 5,2 млн рублей, в том числе 3,75 млн – из собственных средств предприятия, еще 1,45 млн – в рамках благотворительной программы ПАО «РусГидро» «Чистая энергия»*.  

«В 2018 году мы полностью реализовали программу помощи, направленную на развитие учреждений образования, здравоохранения и социальной поддержки. В соответствии с новой программой, утвержденной Советом директоров, помимо наших многолетних партнеров (Центра дополнительного образования, Центральной районной больницы и районной библиотеки) мы окажем помощь Детско-юношеской спортивной школе, городскому хоккейному клубу «Энергия» и многим другим организациям», - отметил генеральный директор ПАО «Богучанская ГЭС» Всеволод Демченко.  

Программа благотворительной деятельности ПАО «Богучанская ГЭС» формируется на основе постоянной работы с обращениями граждан и общественных организаций города Кодинска и Кежемского района Красноярского края. В соответствии с решениями Совета директоров, помощь получат детские сады и школы; в том числе школа №4 – на обустройство пандуса для маломобильных групп населения. Муниципальному учреждению «Центр молодежной политики и спорта» будут выделены средства на поддержку спортивных организаций, Комплексному центру социального обслуживания населения – на оборудование специальной комнаты адаптации людей с ограниченными возможностями. Будет поддержан и  проект администрации Кежемского района по изготовлению и установке в г. Кодинске памятника гидростроителям. Запланировано проведение ставшей традиционной акции «оБерегай», в рамках которой в 2015-2016 годах высажены несколько сотен саженцев декоративных кустов, украсивших центральный бульвар города.  

В рамках долгосрочной благотворительной программы «Чистая энергия» РусГидро в 2017 году оказало финансовую помощь в оборудовании класса робототехники в Центре дополнительного образования детей города Кодинска. Дополнительные средства, выделенные в 2018 году, позволили приобрести оборудование и программы для увеличения количества учащихся, одновременно занимающихся в классе, до 10 человек. Успешная работа класса и заметные успехи, достигнутые учениками на краевых и всероссийских соревнованиях, стали поводом для увеличения финансирования этого направления в 2019 году. Особое внимание в программе благотворительности уделено закупкам медицинского оборудования для Центральной районной больницы, что позволит медикам расширить список проводящихся в ЦРБ диагностических процедур.  

Фото: ПАО «Богучанская ГЭС»
По материалам ПАО «Богучанская ГЭС»

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