В СФУ протестировали подсветку Деревни Универсиады

20 февраля 2019 года в Сибирском федеральном университете протестировали архитектурно-художественную подсветку Деревни Универсиады-2019. В штатном режиме она начнет работать во время студенческих игр, а после окончания останется в качестве наследия университету.

Подсветка имеет несколько сценариев — будничный и праздничный. Для создания торжественной атмосферы включается свет на стеклянных пирамидах здания, витражах или, как на многофункциональном комплексе, подчеркивается ленточное остекление эркера над входной группой.

Отдельно выполнен световой тоннель, который начинается от главного входа и ведет к жилой зоне. Он состоит из 40 тысяч «умных» источников света и распознает 16,5 млн цветов. К соревнованиям его настроят в цвета Универсиады.

Проектировщики также учили тот факт, что СФУ располагается на возвышенности Красноярска, и ряд высотных 25-этажных общежитий виден из разных точек города. Это влияет на «силуэт» города.

Напомним, организация свето-креативной среды «Город в городе» была презентована в качестве особенности Деревни Универсиады в сентябре 2018 года. Концепция охватывает восемь зон: центральный вход и пункт контроля, ландшафтный парк, спортивный бульвар и главную аллею, зону церемоний, студенческий сквер и спортивные площадки.

По материалам пресс-службы СФУ

Фото и видео: СФУ