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В СФУ протестировали подсветку Деревни Универсиады

Главная Общество
Красноярск
16:25 21 Февраля 2019
общество, красноярск, свет
Автор: Sibnovosti.ru
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20 февраля 2019 года в Сибирском федеральном университете протестировали архитектурно-художественную подсветку Деревни Универсиады-2019. В штатном режиме она начнет работать во время студенческих игр, а после окончания останется в качестве наследия университету.

Подсветка имеет несколько сценариев — будничный и праздничный. Для создания торжественной атмосферы включается свет на стеклянных пирамидах здания, витражах или, как на многофункциональном комплексе, подчеркивается ленточное остекление эркера над входной группой. 

В СФУ протестировали подсветку Деревни Универсиады

Отдельно выполнен световой тоннель, который начинается от главного входа и ведет к жилой зоне. Он состоит из 40 тысяч «умных» источников света и распознает 16,5 млн цветов. К соревнованиям его настроят в цвета Универсиады.

Проектировщики также учили тот факт, что СФУ располагается на возвышенности Красноярска, и ряд высотных 25-этажных общежитий виден из разных точек города. Это влияет на «силуэт» города. 

Напомним, организация свето-креативной среды «Город в городе» была презентована в качестве особенности Деревни Универсиады в сентябре 2018 года. Концепция охватывает восемь зон: центральный вход и пункт контроля, ландшафтный парк, спортивный бульвар и главную аллею, зону церемоний, студенческий сквер и спортивные площадки.

По материалам пресс-службы СФУ

Фото и видео: СФУ

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