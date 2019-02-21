В лесах Красноярского края тестируют несколько видов беспилотников

В Красноярском крае тестируют современные беспилотники, с помощью которых специалисты Минлесхоза будут проводить мониторинг лесов. Об этом корреспонденту Sibnovosti.ru сообщили в пресс-службе краевого правительства.

«Представленные авиасистемы – квадрокоптер и беспилотник – можно использовать при мониторинге лесных массивов для оперативного обнаружения возгораний в лесах, обследования очагов лесных возгораний в отдаленных территориях, а также для выявления фактов незаконных рубок в труднодоступных районах», — пояснили в правительстве.

Специалисты испытали аппараты нескольких производителей, чтобы определить, какие из них имеют наиболее широкий функционал — от обычной фото- и видеосъемки, до автоматического наведения, обнаружения значимых объектов и трансляции сигнала.

Тесты проводились в Большемуртинском районе. Именно на этой территории будет проходить начальная эксплуатация беспилотников.

Добавим, что современные летательные аппараты начнут использовать уже этой весной.