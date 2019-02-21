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В лесах Красноярского края тестируют несколько видов беспилотников

Главная Общество
Красноярск
14:56 21 Февраля 2019
наука, технологии, леса
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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В Красноярском крае тестируют современные беспилотники, с помощью которых специалисты Минлесхоза будут проводить мониторинг лесов. Об этом корреспонденту Sibnovosti.ru сообщили в пресс-службе краевого правительства. 

«Представленные авиасистемы – квадрокоптер и беспилотник – можно использовать при мониторинге лесных массивов для оперативного обнаружения возгораний в лесах, обследования очагов лесных возгораний в отдаленных территориях, а также для выявления фактов незаконных рубок в труднодоступных районах», — пояснили в правительстве. 

Специалисты испытали аппараты нескольких производителей, чтобы определить, какие из них имеют наиболее широкий функционал — от обычной фото- и видеосъемки, до автоматического наведения, обнаружения значимых объектов и трансляции сигнала.   

Тесты проводились в Большемуртинском районе. Именно на этой территории будет проходить начальная эксплуатация беспилотников. 

Добавим, что современные летательные аппараты начнут использовать уже этой весной. 

«Внедрение в работу высокотехнологичных аппаратов планируется уже в новом лесопожарном сезоне, что значительно усовершенствует систему противопожарного мониторинга, а также поможет бороться с незаконным использованием лесов», — отметили в краевом правительстве. 

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