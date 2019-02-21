Красноярцы получили шанс «побывать» в космосе в рамках программы «Космическая одиссея». 44 человека ближайшие месяцы будут доказывать свое право на «полет». Это сотрудники АО «ИСС», ЦКБ «Геофизика», Красмаша, студенты СибГУ имени М.Ф. Решетнева, Красноярского техникума промышленного сервиса и аэрокосмического колледжа СибГУ.

С 21 февраля участники проекта приступят к теоретической подготовке. Два месяца они будут изучать историю мировой пилотируемой космонавтики, устройство корабля, теорию космического полета. Также в рамках курса предстоит ознакомиться с дистанционными методами зондирования Земли, уникальной системой жизнеобеспечения дальних космических полетов, разработанной красноярскими учеными, а также с технологиями производства ракетно-космической техники на ведущих краевых предприятиях.

В программе также есть и курс физподготовки, разработанный Центром подготовки космонавтов.

В конце апреля конкурсанты сдадут экзамены.Сильнейшие пройдут в следующий этап, который предполагает специализированное медицинское обследование, испытание на выживание в тайге, прыжки с парашютом. По итогам всех испытаний финалисты проекта совершат виртуальный космический полет на тренажере космического корабля «Союз» в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке и посетят космодром «Восточный».

Отметим, научно-образовательный проект «Космическая одиссея» проходит в крае с 2004 года по инициативе летчика-космонавта, Героя России Александра Лазуткина.

Фото © NASA